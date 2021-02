Ayuntamiento de Orizaba colaborará con cualquier investigación: Alcalde

Ante el señalamiento de vinculación con grupos criminales de dos mandos de la policía municipal de Orizaba y siete elementos que hiciera el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, el alcalde Igor Rojí López indicó que el ayuntamiento está dispuesto a colaborar con cualquier investigación.



No obstante, destacó, en lo que no está de acuerdo es en la forma en que se llevó a cabo el operativo de este sábado en la ciudad, pues siempre ha habido una relación cordial con los secretarios de Seguridad Pública y Gobernación, por lo que una llamada en la mañana para avisar que tomaban el control y desarmarían a los elementos municipales hubiera evitado preocupación a los ciudadanos y facilitado el proceso.



Agregó que está enterado de la detención de dos policías municipales, de los cuales sus compañeros exigen saber la razón y que el proceso se apegue a derecho.



Sobre la ausencia del director de Gobernación, Erick Morales Reyes, y el comandante Víctor Hugo Cid, “Fantomas”, dijo no saber a qué se debió, pero “tendrán que presentarse y trabajar con la nueva policía”.



Agregó que al asumir el control la corporación estatal, se guardarán las 105 patrullas del ayuntamiento y la SSP y Fuerza Civil darán vigilancia con 20 unidades.



Sobre la situación de los elementos municipales, comentó que son 350 personas que de momento no pierden su trabajo, pues no se les puede echar a la calle, por lo que si pasan su examen de confianza se le reintegrará a una corporación que se tendrá que volver a echar.