Ayuntamiento de Xalapa deberá revisar fallas en elección de Agentes: Eric Cisneros

El secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, consideró que las autoridades municipales de Xalapa tendrán que revisar los problemas suscitados durante la elección de Agentes Municipales, del pasado domingo y que derivó en la imposibilidad de poder votar en las congregaciones de El Castillo y Colonia 6 de Enero.Al pedirle una opinión sobre esta situación donde se presentó la falta de boletas y un padrón “rasurado” de votantes; el responsable de la política interna de Veracruz precisó que la organización de este proceso competía directamente al Ayuntamiento capitalino."Es una situación que tendrán que revisar las propias autoridades municipales que participaron en la organización de la elección, por supuesto (compete al Ayuntamiento), -ellas- se erigen como un órgano electoral a través de su Cabildo, no solamente en el caso de Xalapa, sino en todos los Ayuntamientos", comentó.Cabe recordar que la jornada comicial se desarrolló con irregularidades, entre las que destacaron menos electores en las listas nominales de los que realmente tenían el derecho a sufragar, boletas insuficientes, aparente “turismo electoral”, problemas en la acreditación de los representantes de los candidatos ante las mesas receptoras y funcionarios de casilla que no pertenecían a las congregaciones.En la entrevista, Cisneros Burgos reiteró que la comuna xalapeña tendrá que revisar por qué falló el proceso electivo de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento y rechazó que MORENA estaba interviniendo para favorecer a candidatos."No, nosotros no participamos. Los ciudadanos pertenecen o tienen ciertos ideales de algún partido político pero no están influenciados desde el Gobierno, eso sí se los digo", afirmó el titular de la SEGOB.Cabe mencionar que luego del fracaso en la elección en las congregaciones de El Castillo y 6 de Enero, este lunes, tras una reunión entre los candidatos propietarios con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, se acordó que dichas elecciones se repetirán, aunque todavía no hay una fecha definida para la celebración de los nuevos comicios.