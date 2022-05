Ayuntamiento de Xalapa devolvió dinero para cumplir Ley: Alcalde

La devolución de más de 4.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondientes a recursos no devengados de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2021, se debió al cambio de administración, afirmó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.Y es que en los meses de enero y febrero se llevó a cabo el reintegro de un millón 120 mil 116 pesos y 3 mil 89 pesos por rendimientos no devengados del FISM; además de 3 millones 664 mil 447 pesos y 2 mil 325 pesos, respectivamente, por rendimientos no devengados del FORTAMUN-DF."Siempre que terminan las administraciones estamos obligados que los remanentes, había unos de 3 mil pesos, otros de más que no se aplicaron y siempre en los cortes, las administraciones municipales tienen que cerrar las cuentas de recursos de otras administraciones", mencionó en entrevista.Ahued Bardahuil abundó que se trató de economías que no dio tiempo de utilizar en el año fiscal respectivo, por lo que el Cabildo dio la autorización para poder hacer la devolución y así cumplir con la Ley de Disciplina Financiera."Son remanentes de cuentas que siempre pasa, son saldos y se tienen que reintegrar, cuando son programas de recursos específicos para obras, sí se constituía en un proceso; sin embargo, todos los municipios estamos obligados a esos picos y remanentes enterarlos", manifestó.El munícipe xalapeño explicó que los intereses y rendimientos financieros que generan los recursos federales en los bancos y que no se usen, deben ser devueltos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).