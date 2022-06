Ayuntamiento de Xalapa donaría terreno al IMSS para clínica regional

El Ayuntamiento de Xalapa donaría al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un terreno para la construcción de una nueva clínica regional, cuya inversión se presupuesta en 2 mil 400 millones de pesos.Así lo indicó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien acotó que el predio ya cuenta con la factibilidad de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y tendría conexión a una planta de tratamiento y a la red potable."Nosotros participamos en un posible predio donde cuenta con la factibilidad de la CMAS, que está apoyando en todo, nosotros ofrecimos que se le daría la conexión a una planta de tratamiento que tenemos en esa zona y la conexión al punto de agua potable también", manifestó.Ahued Bardahuil reiteró que lo que tenga que hacer el Ayuntamiento lo hará para que se materialice este proyecto que beneficiará a los habitantes de la región capital.Aunque no especificó dónde se ubica el terreno que donaría su administración al IMSS, ahondó que también se estudia otro lote en el municipio de Emiliano Zapata, en los límites con Xalapa, por lo que en este caso, también se le apoyaría con el acceso a la infraestructura hidrosanitaria capitalina."Pero vamos a esperar a que se decidan por los terrenos en cuestión para que se pueda hacer. Yo voy a ver porque estamos a meses de que se cancele, porque acuérdense que a nivel federal ya están en un proceso donde tienen que otorgar los recursos donde sí haya factibilidades y sería lamentable que en esta zona no lo pudiéramos lograr", mencionó en la entrevista.Además, señaló que el predio que se había estudiado originalmente para el referido hospital y que se ubica en el camino antiguo a Coatepec, no cuenta con las factibilidades necesarias y presenta problemas con los copropietarios, lo que ha impedido ejecutar el proyecto."Eso fue donado para que se hiciera ahí la clínica, ahora probablemente, me informó más tarde que ya habían tratado de hacer una permuta de ese terreno y que no se vaya la inversión de 2 mil 400 millones de pesos", comentó al respecto.Ahued Bardahuil recordó que la actual clínica ya se decretó como regional, por lo que atiende a Xalapa y los municipios circunvecinos, lo que ha elevado el aforo de pacientes y no tiene más capacidad."Entonces esta inversión que tiene el Gobierno de la República se podría aprovechar y le daría gran calidad y calidad de atención médica a los derechohabientes aquí de la zona, creo que va por buen camino y espero que así sea", concluyó.