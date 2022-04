Ayuntamiento de Xalapa espera conclusión del TEV sobre repetir elecciones a Agentes Municipales

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que se esperará la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) sobre la repetición de la jornada comicial para elegir a los Agentes Municipales de las congregaciones El Castillo y Seis de Enero, mismas que fueron interrumpidas por la falta de boletas y la no aparición de habitantes en la lista de votantes.Sobre la entrega de constancias de mayoría a los candidatos ganadores de las Congregaciones de El Tronconal, Chiltoyac y Julio Castro (Las Trancas), comentó que en su momento se hará, ya que todavía hay tiempo para este procedimiento."Estamos en tiempo, van en tiempo y forma, obedeceremos los tiempos que marca precisamente el proceso, sin ningún problema; y de lo otro, esperemos la resolución del TEV para que nos diga que procede para que, en su caso, nos ordene cuál es la fecha de volver a hacer el proceso y desde luego tener toda la documentación", abundó.Reiteró que los problemas se generaron porque el listado de electores que se entregó por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) estaba incompleto, por lo que en los nuevos comicios el ente sí entregará la información en su totalidad."Para que tengamos claridad (los candidatos), ellos la van a avalar y se hace el proceso de acuerdo con la fecha que nos proporciona el instituto electoral y se hará con transparencia ante notario público, completamente transparente", afirmó el munícipe.Además, comentó que los aspirantes de ambas Agencias Municipales están participando juntos, democráticamente para él o la que quede la van a apoyar."Es un tema que el Ayuntamiento nada más procede para dar el servicio, no intervenimos, no andamos cargando los dados para nadie, respetamos perfectamente la democracia y la decisión de la congregación y sus habitantes", refrendó Ricardo Ahued.Además, arropó al presidente de la Junta Municipal Electoral, Juan Marín Viveros, a quienes los aspirantes habían acusado de no haber sido diligente en la preparación de la votación del pasado 27 de marzo."Eso no es cierto, el programa que se suscitó es que en la lista nominal no aparecían ciudadanos, eso no lo hace el Ayuntamiento, eso no lo hace nadie, simplemente la lista llegó incompleta y con toda razón tuvieron que suspender", puntualizó.También le expuso que a la Alcaldía le correspondía proporcionar las mesas para colocar los materiales y documentación electoral, así como los lugares a los cuales las personas de estas comunidades rurales podían ir a emitir su sufragio; y al concluir la jornada, resguarda los paquetes electorales para entregarlos al TEV en caso de alguna impugnación."El árbitro es el INE y en esta reunión nos van a proporcionar correctamente tanto el listado como la transferencia del mismo y se hará la elección con la transparencia debida y sin ninguna intervención", concluyó.