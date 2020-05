Ayuntamiento de Xalapa garantiza concluir cuartos-dormitorio en distintas colonias

Ante el incumplimiento de empresa, el Ayuntamiento de Xalapa concluirá el proyecto de cuartos-dormitorio en las colonias Bosques de las Lomas, Fredepo, Miguel Alemán, Moctezuma y Los Cedros.



A través de un comunicado, la directora de Asuntos Jurídicos, Andrea Soria Ortíz Aguirre, explicó que esta obra forma parte del programa federal Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 y que éste no está abandonado, por lo que se entregará antes de finalizar el año.



En ese sentido, la funcionaria municipal resaltó que la empresa contratada para ejecutar la obra incumplió el plazo de conclusión, que era el 15 de marzo y únicamente tuvo un avance físico de 42.15 por ciento. Derivado de ello, el Ayuntamiento de Xalapa inició un procedimiento administrativo en su contra.



“Es falso que el Gobierno Municipal no esté cumpliendo con la obligación que tiene. Se va a concluir el proyecto porque es un compromiso con las familias beneficiadas”.



Así también, expuso que el contrato se firmó en noviembre de 2019 y contemplaba la construcción de 37 cuartos-dormitorio, con una inversión de 3 millones 553 mil 698 pesos, de los cuales se entregó un anticipo de 30 por ciento, por lo tanto, la constructora deberá comprobar gastos y reintegrar recursos de no haberlos aplicado en su totalidad.



“La empresa no cumplió con el plazo de ejecución de obra. Se le notificó el 11 de mayo sobre la rescisión y tiene un mes para presentar un finiquito. El 10 de junio vence el plazo para comparecer ante el Ayuntamiento y aportar pruebas. Después de esto, se podrá continuar con la construcción de los cuartos”.



Para finalizar, la titular de dicha área enfatizó que la intención del Gobierno Municipal es contribuir a que la calidad de vida de las familias y sus espacios habitacionales mejoren y ante esto, se dará continuidad a las obras que beneficiarán a más de 200 personas.