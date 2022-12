Ayuntamiento de Xalapa reducirá puestos en El Dique para no obstruir peregrinaciones

Alberto Romero Gutiérrez, director de Desarrollo Económico señaló que previo a la celebración de la Virgen de Guadalupe en el Dique de Xalapa se reducirán los espacios destinados a comerciantes para que no interfieran con las peregrinaciones.“Solicitudes de permisos nuevos no se van a autorizar ninguno, no me ha llegado ningún permiso nuevo, realmente los que ya tengo ahí que tengo las boletas correspondientes que las estamos checando y verificando son las que tradicionalmente se han instalado, independiente de que vamos a reordenar y vamos a reducir para evitar ciertas aglomeraciones de comercio que obstruyan el paso de peregrinos”, comentó Romero Gutiérrez.Ante las recomendaciones de no usar pirotecnia durante las festividades decembrinas afirmó que por experiencia como anterior subdirector de comercio siempre ha participado con Policía, bomberos y Protección Civil en el operativo para evitar la venta de pirotecnia.“En algunos casos ha habido ocasiones, cuando me tocó, que algunos locatarios de cierto mercado los resguardaban, ocultos, que en un mercado es un riesgo. Vamos a estar en el operativo en coordinación con todas las áreas para proceder en dado caso a los decomisos. Si no entienden se les hace la invitación que no puede hacer pero sino tendremos que proceder”.Romero Gutiérrez compartió que actualmente están coordinando con todas las áreas para realizar operativos permanentes en relación a la venta de pirotecnia, situación ante la cual señaló que consultarán qué recomendaciones harán a las diferentes peregrinaciones que usen fuegos artificiales.