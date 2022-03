Ayuntamiento de Xalapa rehabilita centros de atención a personas vulnerables

El director del Sistema DIF Municipal, Alejandro Rey del Ángel Aguilar, dio a conocer que ya se está llevando a cabo la rehabilitación de los centros de atención a población vulnerable, que fueron recibidos de la administración de Hipólito Rodríguez Herrero en condiciones deplorables, según palabras de la regidora Zabdy Asmaveth Quezada Valdez.En entrevista, el funcionario reveló que estos lugares, en los que ofrecen servicios médicos y psicológicos particularmente a niños víctimas de maltrato y personas de escasos recursos, no contaban con las herramientas necesarias ni espacios adecuados para ello."Ya estamos trabajando en su rehabilitación, por instrucciones y desde luego con el apoyo del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil (...) como muchos espacios (del DIF Municipal) encontramos que adolecen de condiciones propias para su operación, algunas áreas de consulta, donde se ofrecen consultas médicas, psicológicas u odontológicas, las condiciones no son las más adecuadas", expresó.Del Ángel Aguilar indicó que ante ello, ya están trabajando en el equipamiento de diez de los 40 centros de atención a población vulnerable y en la rehabilitación física del que está ubicado en Constituyentes, que presenta problemas de humedad y cuyos baños en las salas de espera fueron diferenciados tanto para mujeres como para hombres."También estamos trabajando en su equipamiento y en su iluminación, así que éste que particularmente se señaló ya está rehabilitado (...) No en todo los centros del DIF Municipal se da atención médica, particularmente estamos privilegiado los que sí la ofrecen y en estos diez estamos verificando cuántos requieren equipamiento y lo estaremos haciendo en las próximas semanas", afirmó.Adicionalmente, Alejandro del Ángel Aguilar dijo que los consultorios que están en las oficinas centrales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia también serán acondicionados, estimando que estos trabajos estén terminados en una semana.