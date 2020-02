Ayuntamiento de Xalapa “respetará” si trabajadoras se unen a paro nacional

El presidente municipal de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero dijo que respaldará a las mujeres que trabajan en la Ayuntamiento si estas deciden participar en el "paro nacional" del 9 de marzo.



"Vamos a respetarlas, de nuestro lado no habrá sanciones, de nuestro lado no lo habrá, pero insisto; no le pueden reprochar ni al gobierno de la República, ni al gobierno del Estado, y mucho menos al gobierno Municipal de esta situación que viene de tiempo atrás y por supuesto que siempre vamos a apoyar las causas feministas".



A decir del munícipe, su administración se ha caracterizado por ser un gobierno que respalda la lucha feminista, pero recriminó a los grupos políticos que se están dedicando a dañar la imagen de los gobiernos.



"Yo creo que hay canales para expresarse, hay que usarlos. A mí me parece que el gobierno federal, estatal y el municipal, que yo encabezo, hemos dado prueba clara de que estamos en contra de todas las formas de violencia de género contra las mujeres, de modo que, la única preocupación que yo tengo es que se distorsione esta demanda legítima de las mujeres, que haya grupos políticos que utilicen esto que es una lucha justa para dañar el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente de la República, el gobernador y nuestro ayuntamiento".



En ese sentido enfatizó que aquellos que se están pronunciando en contra se debe a existe una manipulación a una causa justa.



"Creo que se están expresando en contra porque lo que se observa es que hay una manipulación de una causa justa. A mí me preocupa que se manipule una causa justa, como si nosotros no estuviéramos trabajando para conseguir que se erradique la violencia de género. A mí me podrían decir lo que quieran, pero hemos dado pruebas muy fehacientes de generar políticas municipales para que la violencia de género desaparezca".



Asimismo, refirió que están tratando de revertir procesos y rescatar valores que se destruyeron, por lo que reiteró que quien quiera participar en el Paro Nacional, está con toda la libertad de hacerlo.