Ayuntamiento de Xalapa sí esteriliza animales callejeros, afirma directora de Salud

La directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Isabel Alarcón Ricardez, afirmó que a través de la Unidad de Salud Animal se llevan a cabo jornadas de esterilización de mascotas no sólo que tienen dueños, sino también de aquellas que viven en las calles.Indicó que desde que inició la actual administración municipal, se han realizado estas campañas de manera itinerante en diferentes colonias de la capital."Desde el 1 de enero estamos llevando las jornadas de esterilización hacia las colonias más vulnerables que tiene Xalapa, por la situación de calle en que se encuentran hoy muchos animalitos, lamentablemente esta pandemia pegó de muchas maneras a las familias, porque esos perritos, creo yo, tienen dueños, simple y sencillamente algunos los sacaron a las calles y otros ya nacieron allí", manifestó.Al ser cuestionada sobre petición que hizo el rescatista animal, Rafael Sánchez Casas, al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, para que ordenara la realización "urgente" de una campaña de esterilización masiva gratuita o a bajo costo de los perros y gatos en situación de calle; la funcionaria afirmó que no se cobra por las operaciones."Es totalmente gratis porque ésa es la instrucción que tenemos del Alcalde, las jornadas las vamos a ir llevando poco a poquito, por los tiempos de pandemia que estamos teniendo y que no nos permiten hacer esterilizaciones masivas porque todavía no salimos de esta pandemia y lo que menos queremos es volver a tener otro repunte", ahondó.Enumeró que al mes se realizan entre dos y cuatro jornadas de esterilizaciones, aplicando en promedio entre 30 y hasta 60 operaciones por cada una.Alarcón Ricardez indicó que son dos médicos "muy buenos" dentro de la Unidad de Salud Animal, los que practican los procedimientos quirúrgicos; y destacó que cuando se les han hecho a los perros o gatos callejeros, ha habido vecinos o rescatistas independientes que se encargan de su cuidado, porque no se les puede dejar sin la atención luego de operados."Eso nos motiva a seguir con estas jornadas, se ha manifestado el amor hacia los animales, ha habido coordinación con estas personas, quienes tienen la oportunidad de ir a la Unidad de Salud Animal, quienes quieran ir, los lunes se dan las esterilizaciones gratuitas a rescatistas, animalistas y a quien guste llevar a sus animalitos, tienen las puertas abiertas", puntualizó.