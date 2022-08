Ayuntamiento de Xalapa va por regular ambulantaje en periferia de la ciudad

Aunque afirmó que sería "utópico" pensar que desaparecerá todo el comercio ambulante en Xalapa, el director de Desarrollo Económico, Alberto Romero Gutiérrez, sostuvo que ya se tienen programados operativos para regular las ventas callejeras en las zonas periféricas de la ciudad.Afirmó que la problemática de la informalidad fue heredada de administraciones anteriores a la actual; sin embargo, reiteró que se trata de buscarle una solución."Vamos a realizar operativos permanentes. La administración apenas inició y hay muchos problemas han sido heredados. Pero la cosa es resolver y regular. Es regular. También decir o comprometer que voy a eliminar el comercio ambulante en Xalapa sería utópico", expresó.El funcionario municipal añadió que en algunos casos retirarán a comerciantes que son nuevos y que no tienen ningún permiso para ejercer la actividad en la vía pública."Ya lo hemos estado haciendo, tan sólo aquí en el Centro se les advierte, se les informa que no deben estar y los que son reincidentes, en base a procedimientos administrativos y legalmente, ya empezamos a decomisar, porque son personas que no tienen permiso", expresó Romero Gutiérrez.Refirió que la semana pasada realizaron entre 10 y 12 decomisos de mercancía a personas que no contaban con la autorización para venderlas en la calle, a quienes se les aplica una sanción inicial al momento en que acuden a las oficinas de Desarrollo Económico por la misma."Si son reincidentes la sanción se va a aplicando un poquito más elevada. No es la idea del Alcalde y de mí coactar la libertad para que vendan, pero hay espacios que si bien no les podemos asignar, no tendríamos problemas (con que ejerzan la informalidad)", aseveró.Explicó que los operativos para regular el ambulantaje, sobre todo en las colonias Revolución y Campo de Tiro, se realizarán en coordinación con los dirigentes que agrupan a estos vendedores."Ya es un caos ahí. Entonces tenemos que entrarle con cierto detenimiento. No podemos llegar y realizar un operativo en donde podemos tener problemas con los comerciantes. Entonces todo está consensuado y platicado", aseguró el titular de la Dirección de Desarrollo Económico de Xalapa.