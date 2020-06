Ayuntamiento de Zongolica cometió violencia de género contra Regidora: TEV

El Ayuntamiento de Zongolica deberá reparar las afectaciones de violencia política de género sufridas por la regidora cuarta, ingeniero Arely Tezoco Oltehua, determinó el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



Lo anterior, debido a que la edil se ha visto impedida de realizar las funciones de su cargo ante omisiones deliberadas de la autoridad municipal.



De acuerdo con la resolución, emitida el jueves, el alcalde Juan Carlos Mezhua Campos y el Ayuntamiento "deben garantizar y ejercer sus funciones libres de violencia y en un ambiente sano a favor de la regidora".



Además, el Consejo General del OPLE impondrá la sanción que en derecho proceda como medida de no repetición y la Fiscalía General del Estado iniciará una investigación por los hechos.



En sesión virtual, el organismo electoral tomó esa decisión luego de que la comuna no lograra acreditar que en el 2019 hubiera notificado a la edil de las sesiones de Cabildo, a pesar de que en el 2018 ya había sido condenado por lo mismo y se le había instruido para remediarlo.



No obstante, el problema persistió, lo que pone en evidencia que no hubo buena fe de la autoridad.



Asimismo, tampoco se atendieron 19 solicitudes de la regidora.



"El Tribunal acreditó el acoso en el ejercicio de las funciones de la regidora cuarta, quien se duele de un ambiente hostil, considerado en el caso como acoso o mobbing en el ejercicio de las funciones del cargo de la actora", indicó el TEV.