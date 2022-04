Ayuntamiento no cobra impuestos por venta de boletos a eventos culturales en Xalapa

La directora de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa, Karla Montano Rocher, dijo que el Gobierno Municipal apoya a artistas y creadores con el no cobro del impuesto por la venta de entradas para sus exposiciones o espectáculos.Dijo que se tomó esta decisión derivado de la pandemia de COVID-19, por lo que la exención del pago de aranceles a la Alcaldía por dicho concepto estará suspendido durante algunos meses, siempre y cuando el boletaje e ingreso para los organizadores no sea considerable."Se les ha estado apoyando para que puedan cobrar su taquilla sin que les cobren impuestos por parte de Desarrollo Económico; si no se excede cierta cantidad (de dinero) entonces Desarrollo Económico le condona este requerimiento monetario por boletaje", expresó en entrevista.Montano Rocher acotó que en la pasada administración se les cobraba un porcentaje de alrededor del 6 por ciento por boletaje, lo que por ahora no deben pagar como forma de ayudarles a salir de la crisis económica que dejó la emergencia sanitaria del COVID-19."Realmente lo que estamos haciendo ahorita es generar público de nuevo. El Teatro JJ Herrera a veces presenta 15 personas y que les cobren ese impuesto, a mí en lo particular no me parece correcto y las autoridades lo han entendido muy bien. Las autoridades no se han excedido en ninguna forma", manifestó.La funcionaria del Ayuntamiento xalapeño enumeró que en lo que va del año se han apoyado a cerca de 150 eventos y actividades culturales en colaboración con la comunidad artística capitalina.Indicó que los creadores y artistas independientes de la ciudad esperaban que se lograra dar esta sinergia con la Alcaldía, a fin de que sus puestas de escena, conciertos y bailes se pudieran realizar de la mejor manera posible."Hay muchas actividades en colaboración con la comunidad artística; las que genera el Ayuntamiento son como grupos municipales pero la comunidad también se nos acerca y nos pide apoyo con recintos, apoyos con sonido, tarimas, entre otros y con eso es que se les ha estado apoyando", concluyó Karla Montano Rocher.