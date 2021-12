Ayuntamiento no quiso cobrar impuestos, dice propietario de “El Piojito”

Carlos David Escobar Martínez, propietario de “El trenecito El Piojito”, rechazó las imputaciones que el Ayuntamiento le hizo en torno a los adeudos que adeuda al fisco municipal, el cual se debe a que en la actual administración nunca se le quisieron cobrar los derechos correspondientes.En conferencia de prensa, en donde estuvo acompañado de su hija María de los Ángeles Escobar, dijo que el último pago realizado fue en el 2017, negando que haya omisión por parte de la empresa a su cargo para no cubrir los impuestos correspondientes, cuando es otra la circunstancia que se presenta.Mostrando los acuses de los recibos fiscales respectivos desde mayo de 2017, en donde da cuenta que se efectuó el pago de los impuestos, reiteró que la actual administración municipal “ha hecho caso omiso para hacernos el cobro, por lo que se hace esta aclaración y pedir que ya no sigan difamando que debemos y no quieren cobrar, cuando estamos en la mejor disposición de cubrir dichos adeudos”.Y es que desde hace dos años con la imposición de las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, al cerrar el parque Miguel Hidalgo, mejor conocido como Los Berros, dejaron de brindar los servicios de paseos a los niños que acudirían al mismo y que al abrirse dicho centro de esparcimiento al público en general no se les permite laborar, desconociéndose las causas de esa determinación de la autoridad municipal.Dijo que desde hace 54 años, desde la administración del alcalde Carlos Domínguez Milián, han estado operando cumpliendo con todos los requisitos y protocolos de sanidad y de Protección Civil, entre otros requeridos para brindar los servicios recreativos a los infantes.Recordó que además cuentan con un registro nacional otorgado por la Secretaría de Turismo para brindar estos servicios recreativos y está incorporado a la Asociación Internacional de Recreación en Parques, lo que le da plusvalía al servicio que prestan.De la propuesta planteada por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero de reubicarlos al Parque Natura que actualmente es administrado por la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), dijo que durante el gobierno de Miguel Alemán tuvieron un mototren trabajando en ese lugar pero dejaron de brindar el servicio al ser un sitio inseguro.“Si el alcalde Hipólito Rodríguez vela por la seguridad de la niñez xalapeña, no es un lugar apto para ello, porque llegaban cada media hora ambulancias a recoger a chicos que se aventaban en las pendientes en bicicletas o patinetas, por lo que no es un lugar que vele por la seguridad de la niñez”, añadió.Finalmente, pidieron que los dejen trabajar, porque han estado en mesas de negociaciones en la Dirección de Política Regional del Gobierno Estatal pero no hay solución, por lo que se está pidiendo se agilice, de lo contrario seguirán recurriendo a este tipo de acciones para hacerse escuchar y desmentir los señalamientos que las autoridades municipales les endilgan.