Ayuntamiento no tomó en cuenta opinión de vecinos y comerciantes sobre ciclovía, acusan

Vecinos de la avenida Adolfo Ruíz Cortines, bloquearon la vialidad a la altura del auditorio Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC), para oponerse a la conclusión de la ciclovía.



De acuerdo con los manifestantes, el Ayuntamiento de Xalapa, no cumplió con los acuerdos que les presentaron cuando se inició el proyecto, como la rehabilitación de la vialidad, las medidas que tendría el carril de circulación y el presupuesto real de la obra.



"Están haciendo este proyecto al vapor. Somos vecinos y personas que tenemos negocios a los pies de la vialidad. No nos han mostrado datos reales".



Además, comentaron que pidieron reuniones con las autoridades municipales y éstas les fueron negadas hasta ahora que cerraron la circulación vehicular a la altura de Ignacio de la Llave y Ruiz Cortines.



"Nosotros tenemos reunidas cerca de 500 firmas, aparte de ello, son más vecinos que se nos están acercando. Somos vecinos y locatarios, no es un movimiento en contra de algún movimiento político. Quisieron dialogar, no accedimos porque en días anteriores pedimos una audiencia y se comprometieron a hablar y nos la negaron".



Explicaron que el proyecto traería repercusiones a los vecinos y a los locatarios de la zona, y más en este tiempo de pandemia COVID-19.



"Si el Alcalde no viene, tal vez buscaremos otras medidas. Estamos en una época en donde la economía está con incertidumbre; estamos pasando por una crisis. Creo que no estamos en condiciones para hacer esto", concluyeron.