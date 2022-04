Ayuntamiento retira a informales que ocupaban puente peatonal de Río Blanco

Vendedores que expendían diversos productos sobre el puente peatonal que atraviesa la entrada a la autopista 150D, a la altura del Hospital Regional de Río Blanco, fueron retirados por personal del Ayuntamiento y elementos de Seguridad Pública Estatal la tarde de este miércoles.De acuerdo con personal del ayuntamiento, los comerciantes informales habían sido notificados por tres ocasiones para que se retiraran ya que obstruían el paso a ciudadanos y pacientes que acudían a dicho nosocomio.“Lo importante es que estamos frente a un hospital y tiene que haber limpieza, seguridad para toda la gente, aquí ya lo agarraron hasta poder vivir, todo sucio. Se tiene que reglamentar todo esto, están poniendo casetas en donde no debe haber”, indicaron los regidores sexto, Pablo Dueñas, y la regidora segunda, Marcía Martínez Días.Puntualizaron que no se les está negando el vender para sobrevivir, pero pueden poner su mesita, una sombrilla, pero no ya así como lo hacen.Comentaron que se va a reglamentar esto, para que los vendedores puedan estar en un solo lugar, porque ahora se sabe que una señora y sus dos hijas ya acapararon todo y además cuando llega alguien nuevo lo corren porque dicen que esto es de ellos, entonces tampoco puede ser el negocio de una familia.Agregaron que también hay gente que tiene a sus pacientes en el hospital y se queda a dormir y pone casas de campaña, por lo que ciudadanos y pacientes, algunos en sillas de ruedas, no pueden pasar, por lo que también se verá un espacio para que puedan esSeñalaron que el alcalde Ricardo Pérez García y el DIF están en pláticas para ver la posibilidad de adquirir un terreno en Paso Carretas y ahí puedan dormir estas personas.Reiteraron que no se impedirá a quienes llegan a vender, que se instalen abajo del puente con su mesita y su sombrilla y no se les va a molestar.