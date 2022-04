Ayuntamiento y comerciantes darán una nueva imagen a parques y plazas de Xalapa

El Ayuntamiento de Xalapa busca darle nueva imagen a la ciudad, especialmente a parques y plazas, por lo que han acordado con vendedores ambulantes que mantengan limpias las áreas que ocupan.Así lo manifestó el director de Desarrollo Económico, Alberto Romero Gutiérrez, quien señaló que se está rehabilitando la Plaza Clavijero con la intención de dar nueva imagen a ésta y reubicar a vendedores."Lo que comentaba yo inicialmente, es que ahorita interesa limpiar, reactivar y reubicar, reactivar la plaza. Es que se ocupen los espacios", dijo.En este sentido, declaró que se acordó con los locatarios de la plaza no permitir vendedores ambulantes afuera de la misma en el Día del Niño. Esto porque está próxima la reactivación de la plaza y se están realizando los trabajos de mantenimiento en la fachada."En esta ocasión quedamos con ellos de que no, porque ya se acerca la reactivación que se le está dando a la plaza en coordinación con ellos, los que están apoyando mucho, que son los mismos locatarios", manifestó.Anunció que esta rehabilitación será un referente a nivel estatal, pues al centro de la plaza se planea tener módulos para hacer pagos, así como un centro de cómputo para apoyar a los niños que pasan la mayor parte de su tiempo acompañando a sus padres comerciantes.Asimismo, recalcó que ante la idea de que boleros del parque Juárez estén molestos por haberles retirado sus instrumentos de trabajo, existe un acuerdo con el Cabildo para mantener sus espacios de trabajo limpios, además de que casi el 50 por ciento de boleros no ocupan sus lugares."Ya se les notificó y si ven los puestos, ponen carteles fluorescentes. También queremos darle, con la intención de nuestro Alcalde, darle una imagen a nuestra ciudad y principalmente también al parque Juárez. Ya empezamos con labor de convencimiento, ellos mismos ya retiraron sus cartelones", añadióInformó que no se va a sancionar a quien incumpla este acuerdo. Sin embargo, exhortó a los comerciantes a respetar el acuerdo, mantener limpios los espacios y que trabaje quien quiera trabajar."No venimos a quitar trabajos ni a sancionar. Quien demuestre que va a trabajar, pues les damos sus instrumentos de trabajo. No estamos decomisando, no estamos siendo arbitrarios", agregó.Además, expuso que las mismas medidas se están tomando en otras áreas como en el Paseo de los Lagos, donde existe un acuerdo con los comerciantes para que laboren únicamente sábados, domingos y días festivos y al finalizar se retiren y limpien sus lugares."Chéquenlo sábado y domingo y van a ver que está limpio, porque todos los sábados bajo a checar al personal que esté en sus áreas de trabajo y que se cumpla el acuerdo que tuvimos con los dirigentes", finalizó.