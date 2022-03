Ayuntamientos deben invertir en sus rellenos sanitarios: Diputado

Los alcaldes no deben poner como pretexto que no tienen dinero para poder hacer su propio relleno sanitario, pues se trata de un tema de salud tan importante como una obra pública, indicó el diputado local Paul Martínez Marie, presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Congreso Local.“Es una obligación de todos los ayuntamientos, no recientes sino de siempre, sin embargo hoy se están tomando medidas importantes para tratar de mitigar el daño que durante décadas se ha ocasionado al medio ambiente, tirando la basura a cielo abierto, sin las medidas necesarias.“Entiendo que hoy la Procuraduría de Medio Ambiente y la SEDEMA de manera coordinada están dando opciones a los ayuntamientos de regularizar estas situaciones, debido a que algunos no cuentan con la mínima normatividad para relleno sanitario”.Indicó el legislador que si no tienen sus rellenos sanitarios, deberán seguir pagando a particulares por este servicio."De lo contrario van a seguir cautivos pagándole rentas para poder cumplir con la normatividad, de momento no tienen otra opción y lo están haciendo".Apuntó que cuando los alcaldes argumentan no tener dinero para el relleno ahí puede entrar el apoyo a la Procuraduría del Medio Ambiente, a la cual se le cuatriplicó el presupuesto y es histórico este recurso que va a ejercer."Y esto va ayudar a que puedan acompañar a los ayuntamientos que no pueden mitigar los daños y que no cuentan con recursos suficientes, pero también la SEDEMA obtuvo un incremento del 110 por ciento".De igual forma dijo que están al pendiente de que esos recursos se apliquen de manera apropiada y sobretodo se de el acompañamiento a todos los ayuntamientos, pues es comprensible que algunos muy pequeños enfrentan en este momento al iniciar su administración, muchas deudas y problemas económicos.Pero enfatizó qué de acuerdo al tamaño del municipio, es el tipo de relleno sanitario que puede ser permitido para ellos.