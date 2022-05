Ayuntamientos incumplen con información para auditorías: ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior ya prepara la fiscalización al Ejercicio Fiscal 2021 y en el camino ha detectado que algunos Ayuntamientos no están proporcionando la documentación e información que se requiere para las auditorías.Por ello, Delia González Cobos, auditora general, advirtió que se debe corregir esa situación, de lo contrario se llevarán a cabo las acciones pertinentes, toda vez que las obligaciones que tiene un ente fiscalizable están perfectamente señaladas en la Ley.En el caso de los entes municipales, la Cuenta Pública 2021 corresponde al último año de los Gobiernos locales del cuatrienio 2018/2021.“No se están otorgando las facilidades para proporcionar la documentación e información que se requiere para las auditorías. La Ley prevé que en los casos en que haya el requerimiento de la autoridad fiscalizadora, el ente fiscalizable está obligado a proporcionar la información correspondiente”, añadió.Con base en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, los entes fiscalizables deberán proporcionar la información y documentación que se solicite para la revisión, dentro de los plazos y en los términos legales.En caso de incumplimiento, el ORFIS deberá rendir un Informe Específico al Congreso y en su caso, promover las acciones que correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, o ante las autoridades que resulten competentes.En ese sentido, la Auditora General agregó, “tenemos noticias de que en algunos municipios se están llevando a cabo acciones que consideramos no adecuadas, tal vez por desconocimiento (…) los municipios están realizando acciones que no corresponden a lo que señala la Ley”.Dijo no tener a la mano en cuántos Ayuntamientos se está presentando ese inconveniente pero en algunos se está incurriendo en esa irregularidad y debe corregir esa situación.“No se está dando en algunos casos y eso nos va a llevar a que realicemos las acciones procedentes pero en principio deben atenderse los requerimientos en los términos que son solicitados, ya sea que se realice la auditoría de Gabinete directamente por el ORFIS o, a través de los despachos externos que son auxiliares del ente fiscalizador y en el caso de que requieran de documentación ésta debe ser proporcionada”.