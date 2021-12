Ayuntamientos incumplen en contratación de personas con discapacidad

Pese a que las leyes en México estipulan que cuando menos el 5% de la plantilla laboral en el sector privado y de gobierno debe ser para personas con discapacidad (PcD), los entes no cumplen el precepto.Y es que la mayoría de los ayuntamientos han tenido históricamente un bajo o casi nulo porcentaje de personas con discapacidad (PcD) en sus nóminas, señaló Gabriel Cruz Reyes, presidente de Unidos por la Discapacidad sin Barreras A.C. (UDBAC).Lamentó que, a diferencia de algunos otros municipios, en el ayuntamiento de Tuxpan no exista la Dirección de Atención a PcD, sin que hasta ahora se haya informado si en la nueva administración municipal que inicia el 1 de enero habrá algún departamento o dirección respectiva.En este contexto, dijo que se espera que el nuevo gobierno mantenga en nómina a las PcD que actualmente laboran en el ayuntamiento, algunos con 20 y hasta 30 años de antigüedad en el servicio.Indicó que, aunque Tuxpan es uno de los ayuntamientos con mayor inclusión laboral, aún no se alcanza el porcentaje que establece la Ley Laboral en este sentido.“Hay una plantilla de casi 20 personas laborando, pero no es de esta administración que está saliendo, sino de hace algunos años, y queremos que el alcalde entrante, José Manuel Pozos, nos respete esa plantilla, porque son trabajadores que tienen a su cargo familias y las necesidades de las personas con discapacidad son muy prioritarias”, declaró.El presidente de UDBAC lamentó que todos estos trabajadores se mantengan en la categoría “de confianza”, es decir, no son sindicalizados, por lo que en cada cambio de administración se tiene que luchar para que no sean despedidos.Por último, estimó que estos 20 trabajadores no son ni el 1% de la plantilla laboral del ayuntamiento porteño, por lo que recalcó que la contratación de PcD debe aumentar al doble, para llegar al menos al 2% en la nueva administración, para que se cumpla con la iniciativa de romper las barreras, estereotipos y etiquetas y abrir el campo de la inclusión para todos, enfatizó.