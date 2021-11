Ayuntamientos no perderán autonomía ni recursos del predial, aclara SEFIPLAN

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, aclaró que los Ayuntamientos no pierden su autonomía al firmar el convenio con el Gobierno del Estado, para que la recaudación del impuesto predial la hagan a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).En entrevista, el funcionario estatal explicó que al signar este acuerdo con el Ejecutivo, las administraciones municipales podrán acceder a los recursos del Fondos de Fomento Municipal (FFM), tal como ya ocurrió este año con diez demarcaciones veracruzanas.Reiteró que estos convenios facilitan que a través de la OVH se pueda cobrar su impuesto predial y en máximo 72 horas, la SEFIPLAN les entrega lo que recaudan por este concepto."Sin cobrarles ningún costo, ni nada, simplemente es darles una alternativa más para darles otro medio a los contribuyentes de sus municipios para que puedan pagar el predial, hasta en una tienda de conveniencia, como se pagan las contribuciones estatales", expresó.Lima Franco aclaró que esto no implica que se les esté quitando la facultad de cobrar este gravamen, como se mencionó en su momento, ni que se les quitaría este dinero.Insistió que la Ley de Coordinación Fiscal permite que los Ayuntamientos y el Ejecutivo estatal signen estos acuerdos, al tiempo que regula cómo va a ser la distribución de los recursos adicionales del FFM.“Simplemente es regular esto de la distribución porque de hecho ya hay incluso 10 municipios que firmaron el convenio el año pasado y entonces ya estarán recibiendo estos recursos adicionales”, detalló el titular de la SEFIPLAN.Enumeró que se trata de las demarcaciones de Acula, Apazapan, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Soconusco, Tamiahua, Tatatila, Tlacotalpan y Zentla, a los cuales se les ha dado un total de 17.6 millones de pesos, aunados a su presupuesto que mes con mes reciben.“Entonces básicamente es apoyar a los municipios, ofrecerles una alternativa más de cobro, nosotros no nos quedamos con su dinero”, dijo una vez más al exponer que el dinero extra es de libre disposición de los municipios.