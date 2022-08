Ayuntamientos, Poder Judicial y un Tecnológico aún adeudan 200 mdp al IPE

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) busca recuperar 200 millones de pesos en deuda que mantienen ayuntamientos, el Poder Judicial y el Tecnológico de San Andrés. En el caso de las administraciones municipales se les podrían retener sus recursos por incumplidos, advierten.En entrevista, la directora Daniela Griego Ceballos, sostuvo que esta semana tendrá reuniones con la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN) para revisar si es posible activar el mecanismo de convenio de retención de participaciones federales contra los 30 ayuntamientos que le deben cuotas al IPE.Señaló que bajo este esquema ya están dentro 91 ayuntamientos, lo que ayuda a retener las participaciones y asegurar los pagos.Adicionalmente se trabaja con 51 ayuntamientos más en los esquemas de reconocimiento de adeudos y se negocia con dos entes, entre ellos el Tecnológico de San Andrés y el Poder Judicial para la firma de estos convenios, pues estos deben 8 y 42 millones respectivamente.“El Poder Judicial debe recargos que no han cubierto y los ayuntamientos que nos deben estamos viendo la modalidad de retención con finanzas”, dijo.Griego Ceballos recordó que el Instituto ha presentado más de 40 denuncias en lo que va de la administración por los adeudos que se arrastran con el IPE.“La deuda lo que hace es perjudicar a los trabajadores. Si no se entregan cuotas de aportaciones los trabajadores no pueden acceder a los beneficios que da el IPE”, recordó.Señaló que las deudas de los municipios son alrededor de 150 millones de pesos, y el resto está entre el Tec y el Poder Judicial, con quien también habrá reuniones para garantizar que las deudas se salden antes de que termine la administración.Por otro lado, agregó que este lunes 15 de agosto se iniciará con la revista de supervivencia.Precisó que serán tres sedes donde se atenderán a los pensionados, siendo estos Arco Sur, Garnica y el Hotel Xalapa, donde se busca acreditar a más de 33 mil pensionados y estos no pierdan sus pensiones.Además, ello permitirá también actualizar el número de beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y seguir pagando las obligaciones.Detalló que posteriormente se habilitarán los módulos itinerantes desplegables en toda la entidad para los pensionados que no puedan acudir a la Capital del Estado.“Es muy cómoda la modalidad virtual, la gente puede llamar y agendar su cita para evitar que vayan a los módulos presenciales. Todos los pensionados tienen que acreditar revista para que en octubre no estuviéramos cancelando una pensión que no haya pasado revista”, dijo.