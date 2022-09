Baja afluencia de participantes en Miss Veracruz sería por desinformación

La representante de Acayucan y aspirante a la corona de Miss Veracruz, Lidia Rubio, señaló que en esta próxima edición que se llevará a cabo en el 2023 en la ciudad de Xalapa, competirán 16 representantes de diversas partes del Estado, atribuyendo la afluencia a la desinformación de lo que implica este certamen.“Es una plataforma en que las niñas no están seguras de en qué conlleva, falta que crean que no solamente un concurso de belleza es algo banal, es algo que suma y los municipios todos están abiertos a participar, solo falta que más personas crean en los concursos no como algo banal sino como algo que nos va a apoyar como sociedad a crecer”.Rubio como parte de su postulación, incluye el programa social “Hasta en el caos nacen las estrellas”, que consiste en trabajar para erradicar la depresión y ansiedad en las personas que lo padecen a causa del cáncer.“Es un proyecto que lo llevo trabajando 10 años, porque desafortunadamente mi mamá falleció de cáncer y eso me impulsó a mí a ser portavoz y apoyar a las personas, porque se lo que es esa transición”, comentó la representante de Acayucan.Quien dijo llevar a cabo este proyecto con la ayuda de sus amigos a lo largo de varios años, juntando dinero o comida para llevar a hospitales o charlando con psicólogas para que estas puedan dar pláticas.Asimismo, señaló que Miss Veracruz es un certamen que también lleva una causa social, “no solamente es una belleza física, también busca que la mujer se empodere a través de proyectos sociales y dinámicas. Podemos estar sumando granito tras granito y no solamente hacerlo para la foto o por difusión, también poder promover la labor social, hacerlo un estilo de vida y al mismo tiempo convertirlo en algo cotidiano”.Por último, instó a la ciudadanía a estar al pendiente de las redes sociales del certamen y de Miss Acayucan. Asegurando que trabajará para que la corona sea una portavoz y llegue a más personas.