Baja en nivel de Laguna Olmeca fue por desfogue, no por estiaje: PMA

Luego de que los vecinos del Fraccionamiento Laguna Real denunciaran baja irregular en los niveles de la Laguna Olmeca, la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) estatal realizará una investigación para encontrar al responsable de abrir las compuertas del cuerpo de agua que ocasionó el desfogue y con ello, mortandad de peces.



A decir de Gaspar Monteagudo Hernández, jefe de Inspección y Vigilancia de la PMA, se perdió alrededor de 70 centímetros del nivel debido a la imprudencia porque el desfogue se hace durante la época de lluvias no en pleno estiaje.



"Alguien fue y abrió las compuertas, cosa que no se debe hacer. Eso sólo se hace en la época de lluvias para graduar el nivel y lo dejó abierto el fin de semana. Desafortunadamente, en lo que detectamos esa situación fueron 4 días que se estuvo desahogando y sí tuvo una pérdida de nivel de más de 70 centímetros", dijo.



Tras el reporte de los habitantes, realizaron un recorrido y detectaron que la disminución de los niveles no era por estiaje y al verificar, detectaron que estaban abiertas las compuertas que interconectan a varias lagunas.



"Llegamos a las compuertas que tiene esta laguna y resulta que alguien fue y las abrió para desfogar la laguna. Estas compuertas están hechas toda vez que hay una interconexión lagunar de las lagunas que están en El Coyol, la del Encierro, la Ilusión y algunas otras que van a dar a la Laguna Olmeca y se hizo para moderar en la época de lluvias".



La PMA indagó con el Grupo MAS, Protección Civil y Obras Públicas pero ninguna de las dependencias se atribuyó la acción, por lo que se iniciará una investigación para dar con el responsable.



"No sabemos a ciencia cierta quién fue. De acuerdo con lo que marcan las leyes ambientales es lo que se va a proseguir y hacer la investigación de quién fue porque sí hay una pérdida de agua y al mismo tiempo mortandad de peces a las orillas que se quedaron normalmente a crearse las especies, bajan a las orillas".



Al abrir las compuertas de la Laguna Olmeca, el agua se desfoga hacia el canal bicentenario y después al Arroyo Moreno, para finalmente llegar al mar.