Baja en número de feminicidios, porque cifras están “maquilladas”: Diputada

En la estadística nacional, Veracruz ha descendido al lugar número tres en feminicidio no porque el delito esté dejando de ocurrir, sino porque se han maquillado las cifras, aseveró Anilú Ingram Vallines, diputada coordinadora del grupo legislativo del PRI en el Congreso del Estado.“Esto es muy preocupante y más preocupante cuando sucede de una mujer (…) yo le di el voto de confianza a quien hoy encabeza esta institución (a Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del Estado)”.Dijo estar convencida de que cuando una mujer llega a un espacio de toma de decisiones y hace un papel digno, se abren espacios a más mujeres pero hoy eso no está sucediendo en Veracruz, “nos siguen matando por el simple hecho de ser mujeres”.Lamentó que el protocolo que hay en Veracruz para la atención del delito de feminicidio sólo abone a “maquillar” las cifras.“Tendremos que hacer los exhortos pertinentes, ocupar la herramienta legislativa que tenemos. Incluso, buscar acercamientos con la autoridad competente para visibilizar el tema para que se tomen cartas en el asunto”.De entrada, expuso, se tienen que homologar los protocolos estatales con los que existen a nivel nacional e internacional, porque hoy el protocolo que hay en Veracruz, “lamentablemente y lo digo con mucho dolor e indignación, solamente abona a maquillar las cifras y eso es aberrante”.Agregó que Veracruz ocupaba el primer lugar en feminicidios, después bajó al segundo lugar y posteriormente al tercero por una mínima diferencia en las cifras. Sin embargo, reiteró que ese descenso es porque las cifras se han “maquillado”.Ingram Vallines añadió que el grupo legislativo del PRI no quitará el dedo del renglón en ese tema porque es parte de su agenda emanada de los distintos grupos de mujeres que han abierto brecha.Asimismo, expuso que hoy en día los sectores de Veracruz ya están cansados de la polarización y de los pleitos entre políticos.Por ello, aseguró que como grupo legislativo defenderán con argumentos las causas legítimas de los veracruzanos “pero no las locuras” que pretenden transitar o que han transitado y que a la postre al Congreso del Estado le han tenido que corregir la plana.“Es importante actuar con sensatez, congruencia, con altura de miras, buscando coincidencias en los temas que le vaya bien a Veracruz pero en los temas que no, se tendrán que decir las cosas como son”.