Bajan 60% asaltos en carreteras limítrofes con Veracruz: Gobernador de Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que debido a los operativos en carreteras que colindan con el Estado de Veracruz se logró reducir 60 por ciento de los delitos, principalmente el asalto a tractocamiones.Reconoció que en algunas vías los conductores ya no podían bajarse, pues en zonas de “cachimbas” o comedores podían ser víctimas de asaltos e incluso cerca de casetas, donde los grupos delincuenciales paran el tráfico.Agregó que se “zanjearon” los caminos alternos a las autopistas, pues anteriormente no había forma de tomar vías alternas: “bajamos hasta en un 60 por ciento el robo al transporte”, señaló.Expuso que los atracos ocurren con más frecuencia en las casetas de peaje que al observar a las víctimas, a quienes persiguen para "montarse” en los camiones, los cuales podían dejar abandonados o en “deshuesaderos”.En la conferencia de prensa en la Fortaleza de "San Carlos", en el municipio de Perote, el mandatario destacó que las vías de comunicación se colocaron arcos para impedir que los tráileres no fueran desviados en sus recorridos.Finalmente añadió que el respaldo legal a la Guardia Nacional, a partir de su incorporación a la SEDENA, permitirá mejorar la seguridad en la limítrofe de ambas entidades.