Bajan casos de COVID-19 en Hospital Regional de Coatzacoalcos

La atención a personas con COVID-19 en el hospital regional de Coatzacoalcos “Valentín Gómez Farías” ha disminuido considerablemente, así lo informó el secretario general del Sindicato Único de trabajadores del hospital, Juan Pablo Sosa González.Puso como ejemplo que el año pasado llegaron a atender más de 38 casos y que actualmente atienden solo seis.“Si bien es cierto que la enfermedad ha venido a la baja, es cierto que se ha mantenido y todavía hay pacientes en el hospital, entonces no podemos bajar la guardia y seguir cuidándonos entre todos para que esto no se propague más”, detalló.Resaltó que, ante esta disminución, ya no hay trabajadores que estén en confinamiento y que toda la plantilla laboral del hospital se encuentra trabajando de manera normal.El año pasado fueron más de 40 trabajadores que estuvieron resguardados al ser venables al virus.“Ahorita todos esos resguardos, ya quedaron atrás, ya no hay resguardos ahorita todos se están presentando a laborar, todos están trabajando, todo el personal del hospital está trabajando al cien por ciento”, añadió.Sosa González confirmó que actualmente el personal de este hospital está siendo inmunizado contra la influenza, y quienes por cuestiones personales no se habían vacunado contra el COVID-19 también están recibiendo primeras y segundas dosis.