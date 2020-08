Bajarán a color naranja de COVID 90 municipios de Veracruz

A partir del lunes 3 de agosto, los 90 municipios del estado de Veracruz que se encontrarán en semáforo COVID-19 en color naranja podrán abrir cines, centros comerciales, centros religiosos, gimnasios, parques, restaurantes, estéticas, albercas, mercados y súper mercados; pero no en su totalidad.Las autoridades sanitarias del Estado informaron que el semáforo naranja aún representa un riesgo ya que significa que en cualquier momento, de no respetar los protocolos sanitarios, los contagios se podrían disparar nuevamente.“Queremos ser enfáticos en que implica estar en color naranja, el color naranja significa riesgo alto, es decir que el riesgo sigue ahí está latente y lo que se haga o se deje de hacer va a impactar directamente en la reactivación de actividades”, asentó.Por tanto, los municipios en color naranja podrán abrir los cines, centros comerciales y centros religiosos al 25 por ciento, sin embargo, siguen suspendidos eventos masivos y parques recreativos, al igual que centros nocturnos y bares.También, en color naranja está permitido el aforo al 50 por ciento de hoteles, restaurantes, parques y plazas, estéticas y gimnasios, albercas, centros deportivos, centros de masaje y los mercados y supermercados al 75 por ciento, donde solo podrá acceder una persona por familia.No obstante, las autoridades de salud solicitaron que se tomen todas las precauciones para salir y de ser posible, abstenerse y quedarse en casa, dado que en caso de que no se respeten las indicaciones sanitarias y no se tomen las precauciones correspondientes, podría generarse un rebrote del virus y el municipio volvería a semáforo rojo.