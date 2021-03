Bajaron delitos en límites con Veracruz, afirma Diputado oaxaqueño

El diputado local morenista por Oaxaca, Ángel Domínguez Escobar, aseguró que varios delitos cometidos en la zona que abarca parte del estado de Veracruz y Oaxaca disminuyeron con la intervención de la Guardia Nacional.



En entrevista, comentó que con los operativos de las fuerzas de seguridad, delitos como el narcomenudeo van a la baja.



"A la llegada de la Guardia Nacional ha disminuido, sobre todo la seguridad en el estado de Oaxaca. Con la llegada de este Gobierno se han tomado cartas en el asunto, sabemos que es un tema no menor, un tema complicado en el que hay que cuidar la forma de hacerlo".



Y es que dijo, en los medios de comunicación ya no se ven notas sobre inseguridad en esta zona limítrofe entre los dos Estados.



"Sabemos que es un tema complicado pero a la llegada de este Gobierno de Veracruz y Oaxaca, han disminuido los crímenes. Ya no vemos en los medios de comunicación y ya hay mucha calma en los municipios como Otatitlán, Chacaltianguis, Tlacojalpan, Loma Bonita, Tuxtepec, municipios cercanos de lo que es Azueta, Juan Rodriguez Clara, Isla, toda esa zona de lo que es Playa Vicente, al estado de Oaxaca y Veracruz", detalló.



En su visita a la Capital del Estado, dio a conocer que tendrá una reunión con las autoridades estatales para exponer proyectos a beneficio de veracruzanos y oaxaqueños.