Balacera en Orizaba “no fue tan grave”, fue propaganda del crimen: AMLO

Al afirmar que “no fue tan grave” la balacera registrada este lunes en Orizaba, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue más un acto de propaganda delincuencial que un auténtico enfrentamiento.Cuestionado sobre los hechos que tuvieron lugar en el Pueblo Mágico y que se prolongaron por espacio de dos horas, aseveró que se hará valer la Ley contra los presuntos responsables.“Estaban en una casa dos, tres personas, llegó la Policía, dispararon. Alguien amenazó con una bomba, con una granada y se entregó el señor de la granada. Hubo un muerto”, dijo.Luego, recordó el Presidente, los presuntos delincuentes quemaron un tráiler o intentaron quemarlo porque no se quemó todo, “afortunadamente”.El mandatario federal señaló que se detuvo a uno de los que participó en estas protestas, aunque se hiciera “propaganda”.“Cuando se detiene a algunos dirigentes de bandas, a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones, pues hacen propaganda; en este caso, hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prenden fuego tiene ese mismo propósito. Sin embargo, se tiene que aplicar la Ley, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero pues se actúa”, añadió.Sin embargo, pese a que en palabras del presidente la situación no fue tan grave, acusó que sus opositores políticos “se dieron gusto” con lo sucedido en la entidad.“Afortunadamente no fue tan grave, desde luego, deseamos que esto no pase; fue más un asunto de propaganda y en redes por una transmisión en vivo, y nuestros adversarios que ya saben se dan gusto”.