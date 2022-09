Balacera ya pasó, el Grito será seguro en Orizaba: Alcalde

El alcalde Juan Manuel Diez Francos indicó que las redes sociales son buenas pero hay gente que las usa mal, por lo que la población no deben temer en acudir al Grito de Independencia, pues será un acto alegre “y yo quiero que me acompañen”.Expresó que no hay motivo para sentir temor por los hechos que acontecieron el pasado lunes y quienes difunden rumores alarmistas en redes son gente que no quiere a la ciudad.Indicó que no minimiza el tema de ninguna forma y simplemente, “no todos los días va a llover”, entonces no todos los días se cuidado uno de ello y lo mismo pasa con los eventos de inseguridad, se presentó uno pero se están tomando todas las precauciones para que no vuelva a suceder y sobre todo este día los mexicanos deben celebrar la Independencia con tranquilidad.Insistió en que no se minimiza lo ocurrido pero ya pasó y ahora se debe dar la página.Diez Francos recordó que este jueves se dará el Grito y se tendrá una Noche Mexicana y el viernes se tendrá la inauguración de una cancha en la Ciudad de Los Deportes y también habrá la parada cívica por la conmemoración de la Independencia con la participación de cientos de niños de las escuelas.