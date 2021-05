Balearon a Síndico de Aquila; lo reportan delicado pero estable

La tarde de este viernes fue herido de un balazo en la cara el síndico único del Ayuntamiento de Aquila, Armando Alonso Rosas.



Los hechos estarían relacionados con las “autodefensas” que este viernes colocaron un retén en la entrada al municipio de Maltrata, supuestamente para buscar a unos secuestradores.



No obstante, se desconoce cómo resultó herido el edil del municipio vecino. La familia, que la tarde de este viernes llegó al Hospital Regional de Río Blanco, sólo comentó que todo se trató de una "confusión", sin dar más detalles.



De acuerdo a los primeros reportes médicos, Alonso Rosas sufrió una herida de proyectil de arma de fuego a la altura de la mandíbula, que le ocasionó daños en la estructura maxilofacial, que lo mantienen delicado pero estable.



Familiares y amigos del Síndico se mantuvieron a las afueras del nosocomio, a la espera de conocer el reporte médico oficial, negándose a dar una declaración sobre el suceso.



Advirtieron que si no se detienen a los responsables, bajarán a la comunidad, para ejercer presión a las autoridades, toda vez que la agresión no debe quedar impune.