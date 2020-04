Tres bancos especializados en microcréditos y créditos al consumo no emitieron un programa de facilidades de pagos a sus deudores, informó la Delegación en Veracruz de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF).



En el caso de créditos de nómina y personales, además de tarjetas de crédito, Banco Azteca S.A.; BanCoppel S.A., Banco Ahorro Famsa S.A. y Consubanco no participaron en la promoción de diferir mensualidades, así como Banco Invex y American Express.



En el caso de créditos hipotecarios y autofinanciamiento, Banco Autofin no dispuso un programa especial de apoyo a los deudores.



En el resto de los casos, principalmente en bancos de consumo como BBVA, Banamex, Inbursa, Scotiabank Inverlat, Banorte, HSBC, Santander, Afirme, Banregio, Banco del Bajío, Multiva y Cibanco, ofrecen entre cuatro a seis meses de gracia para no pagar las mensualidades de los préstamos personales o tarjeta de crédito.



Otros ofrecen diferentes programas de apoyo, previa consulta con la institución crediticia.