Banco del Bienestar necesita predio para sucursal en Magdalena

Debido a la falta de un predio, en el municipio de Magdalena se encuentra detenida la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar, indicó la directora de Programas Federales de Desarrollo, Jessica Viviana Victoria Atlahua.Recordó que el proyecto considera construir al menos un Banco del Bienestar en cada municipio; sin embargo, esto depende de que haya una donación de un espacio por parte de la comunidad o del ayuntamiento, o incluso se ve si hay algún terreno federal disponible, como se hizo en Aguaxinola, Acultzingo, en donde el predio es federal.Sin embargo, mencionó que en Magdalena no se ha encontrado un espacio y la orografía del mismo municipio, que es muy accidentada, lo ha complicado.Comentó que por parte de la comunidad no hay un predio y el que ofreció el ayuntamiento no se consideró viable por sus condiciones.Sin embargo, el alcalde ya lo habló con su cabildo y hay el compromiso de que para el 2023, en cuanto ellos reciban sus recursos federales, verán qué espacio se puede adquirir para que se pueda edificar ahí el Banco del Bienestar.Agregó que la mayoría de los ayuntamientos han ofrecido predios, por lo que no ha habido mucho problema en ese aspecto.