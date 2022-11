Decenas de personas se encuentran en zozobra luego de que han hecho depósitos a BanCoppel y el dinero no se ve registrado en las cuentas destino, pero tampoco se ha regresado a los destinatarios.Desde este jueves comenzaron a reportarse algunas situaciones a través de la aplicación de este banco y cajeros; los quejosos se dijeron estar muy preocupados porque no saben en dónde quedaron sus recursos económicos.El señor Juan Pablo dijo que ayer su esposa acudió a una de las sucursales para pedir una explicación y le comentaron que el sistema estaba dañado y no hay fecha para que se restablezca.En algunos otros casos, como el de la señora Julia, quien depósito 8 mil pesos, indicó que en el número telefónico que le otorgaron para recibir información no le respondieron.Todos los cuentahabientes y aquellos que hicieron un depósito por cuestiones comerciales y son de miles de pesos, aseguraron temer porque su dinero se haya perdido y Coppel no quiere dar una respuesta ni la cara ante lo sucedido.Algunos de los afectados apuntaron que sus depósitos que están por recibir son de cantidades muy pequeñas, pero hay casos donde los montos económicos son elevados y se requieren para pagar a proveedores, servicios, comprar materia prima para sus negocios, por citar.Finalmente hicieron un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a fin de que intervenga.