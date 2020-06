Bancos reembolsarán comisiones que cobraron por apoyos federales

El delegado regional de Programas Sociales, Adrián González Naveda, admitió que los bancos Bancomer y Banco Azteca hicieron cobros irregulares a los productores de café al dispersarles el dinero proveniente del programa federal para el sector.



“Desde que se inició este proceso de bancarización el año pasado, se firmó un acuerdo a nivel nacional, con estos bancos privados donde ellos de manera solidaria aceptaban participar como dispersores del recurso del pueblo sin cobro de comisión alguna, ese es el acuerdo que está vigente y que se hizo desde el inicio de la administración”, dijo.



Abundó que estos bancos hicieron el cobro de una comisión indebida; no obstante, ya admitieron el error y se comprometieron a rembolsar a los productores su dinero.



“Desafortunadamente, el banco hizo un cobro irregular que no tenía porque haber hecho, un error que el mismo banco ya aceptó hoy y lo cataloga como tal y ya se comprometió a resarcir el daño y a rembolsar el dinero a cada uno de los productores a los que irregularmente les cobró una comisión”, dijo.



Señaló que incluso hay cafetaleros a los que ya les fue regresado este dinero y en este sentido, aseguró que se les rembolsará al cien por ciento de los beneficiarios del programa social.



“Por eso, el banco ya reconoció que estos cobros son indebidos y responden a un error interno de ellos mismos y está siendo ya reparado, ya a algunos productores se les está rembolsando y se les va a rembolsar al cien por ciento, ese es el compromiso, se va a resarcir hasta el último peso”, comentó.



Asimismo, agregó que la primera dispersión fue a través de tarjetas bancarias y después se hizo otra entrega de recurso con órdenes de pago.



“Primero fue una dispersión a muchos con tarjeta, que es donde se presentaron estos cobros y después fue entrega con órdenes de pago, estos segundos no tuvieron problema por algún cobro. Se van a hacer unas últimas dispersiones y pagos en el transcurso de este mes”, finalizó.