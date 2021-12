Banda xalapeña “Los Aguas Aguas” se reinventó durante pandemia

“Los Aguas Aguas” es un grupo musical xalapeño con integrantes cuyas edades van de los 20 a los 30 años de edad; su estilo fresco, irreverente e innovador les permite explorar con diversos géneros musicales que mezclan con el Reggae en cada una de sus presentaciones.Todos los integrantes son profesionales, lo que les ha permitido ser invitados en escenarios de primer nivel como el “Reggae Fest 2007”, “La Feria del Horizonte” en el Puerto de Veracruz, el “Festival del Tambor” en el Centro Histórico de la Ciudad de México, “Cumbre Tajín” en Papantla, el “Festival Internacional Afrocaribeño”, entre muchos otros.A pesar de la inactividad de estos tiempos, la banda encontró en los medios digitales una oportunidad para reinventarse y seguir difundiéndose.“Como a todos, nos paró la pandemia. Al inicio, ‘Los Aguas Aguas’ no pusimos tanta atención a las redes sociales pero finalmente nos pusimos las pilas y empezamos a producir más música; ahorita que la actividad se reactivó hemos tenido 4 conciertos, en los que hemos presentado lo trabajado durante toda la pandemia, lo que estuvimos produciendo para redes sociales.”, dijo uno de sus integrantes.El director del grupo, Manuel Monforte, habló acerca del séptimo sencillo, disco que presentan “con diez rolas, entre ellas está ‘Trópico’, que se presentó el jueves de la semana pasada y ahora ya está disponible en todas las plataformas. ‘Trópico’, es una rola que invita a olvidar los problemas, a dejar todo atrás, ser uno mismo, salir adelante, disfrutar lo que tenemos, irnos a la playa a tomar una cervecita, no arrancar los problemas, que se queden, mejor vamos a disfrutarnos, la rola ya se puede encontrar en Youtube”, dijo.Además, platicó acerca de sus proyectos y de cómo desarrollaron su arte durante los días que las restricciones de la pandemia COVID-19 comenzaron a aligerarse:“Con el retorno a los conciertos presenciales, tuvimos la oportunidad de estar en el escenario del parque Juárez, ante 3 o 4 mil personas, ¡fue un lleno total! La cuarta presencial, también estuvimos en Querétaro, en el Festival de Puebla, en el de Aguascalientes y de la ciudad de México”.“Fue una sorpresa regresar y encontrar al público tan afectuoso, no sabíamos qué esperar después de casi dos años de no presentarnos en vivo, ¿irá la gente? ¿No ira? ¿Qué va a pasar? Pero todo bien, lugares llenos. ¿Nosotros? Bien contentos…”, dijo.“Con la pandemia, nos reinventamos, al principio, cuando esto se prolongó, nos pusimos a ver qué se hacía, gracias a esta desgracia, encontramos algo bueno, que fue aprender.”, finalizó.