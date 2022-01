Bandas delincuenciales pronto caerán; aquí no hay pactos, advierte Cuitláhuac García

“Yo no soy ni Fidel ni Yunes, aquí no hay pactos”, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al advertir que los integrantes de las bandas delincuenciales que están generando violencia en la zona de Coatzacoalcos pronto serán detenidos.Y es que, al ser cuestionado tras los recientes asesinatos en esa región, el Mandatario dijo que son resultado de la detención de líderes de cárteles que se disputan la plaza.En conferencia de prensa desde Sala de Banderas en Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo señaló que las bandas pequeñas derivadas de estos grupos delictivos buscan asentarse, lo que genera estos enfrentamientos, por lo que se mantiene la política de “cero tolerancia” al crimen.Por ello, se cuenta con las investigaciones e indicios de los responsables y se trabaja con fuerzas federales para que en breve sean detenidos.En este sentido, insistió que en su Gobierno no habrá impunidad y no se negocia con criminales como en otros gobiernos.“Una vez que se descabezó a los jefes de plaza en Coatzacoalcos; al quedarse sin los jefecillos las bandas pequeñas se están disputando la plaza, se están dando con todo; ya lo dije, no lo vamos a permitir, vamos a ir tras ellos, ya tenemos detectados a los presuntos responsables, nos están apoyando fuerzas federales y la Fiscalía investiga. Yo no soy ni Fidel, ni Yunes, aquí no hay pactos”, apuntó.García Jiménez insistió en que no se permitirán venganzas entre grupos delictivos, que ponen en riesgo a la población y afectan la imagen de Coatzacoalcos, municipio donde no se registran secuestros desde hace varios meses.“Mancha la tranquilidad que hoy se respira en Coatzacoalcos, vamos por ellos, los jefes de plaza de los cárteles”, finalizó el Gobernador de Veracruz.