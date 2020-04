El puerto de Tuxpan continúa con barcos fondeados a espera de descargar; según se informó la mayoría contiene combustible adquirido en Estados Unidos.



Lo anterior de acuerdo con imágenes de las embarcaciones, la mayoría son embarcaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que arribaron con combustibles.



Los buques no pueden entrar a descargar, puesto que no hay capacidad de almacenamiento en la Terminal Marítima de PEMEX.



La mayoría de los energéticos son transportados al centro y Valle de México, no obstante, la falta de consumo derivado de la contingencia de coronavirus ha provocado problemas de almacenamiento.



De acuerdo con medios como Bloomberg hay al menos 60 embarcaciones que transportan el combustible y permanecen varadas en los puertos del país.



Cada embarcación registra un promedio de 300 mil barriles cada una, con un aproximado de 18 millones de barriles de combustible.