Basquetbolistas de La Antigua buscan apoyo para asistir a campeonato nacional

Cristian Abad Piña, entrenador del club Rocket Cardel, será el coach del selectivo estatal que representará al Estado de Veracruz en el próximo campeonato nacional a celebrarse en Mérida, Yucatán.Jóvenes cardelenses buscan hacer historia en el basquetbol veracruzano, hoy deportistas del municipio de La Antigua son base del selectivo estatal, esto no sucedía desde hace más de 30 años. Actualmente Rocket Cardel son campeones estatales de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol.Como selectivo se viene trabajando hace poco más de año y medio, tiempo en el que han acumulado muchos logros y buscan representar al municipio de La Antigua y al Estado de Veracruz.Aparte del campeonato nacional, el equipo Rocket Cardel está invitado a participar en julio próximo a una copa internacional en Cancún, de igual forma tienen en meta disputar la próxima Copa Telmex.El coach del selectivo estatal expresó que todos estos sueños de jóvenes veracruzanos se complican mucho porque no tienen los suficientes recursos económicos para viáticos, principalmente el trasporte hasta Mérida, por lo que están en pláticas con el Alcalde de La Antigua para obtener algún apoyo aunque aún no se ha concretado nada.Pide el apoyo abiertamente a quien guste coadyuvar con este grupo de jóvenes deportistas talentosos.