Basurero de Villa Aldama ya fue clausurado y recibirá multa: SEDEMA

El titular de la Secretaria del Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, aseguró que el basurero en Villaldama ya fue clausurado.“Fue clausurado y ya la Procuraduría emitió su comunicado la semana pasada; tendrá su multa correspondiente”.Ante esta situación dijo que éste seguía en uso pese a que ya había sido clausurado, por lo que se harán visitas constantes por parte de la Procuraduría.Señaló que en caso de que se siga ocupando de manera clandestina se realizaría nuevamente la clausura de este lugar y la multa correspondiente, sin embargo, dijo que afortunadamente ya no se está utilizando“Por eso la importancia de invitar a los municipios, sensibilizarlos para que alcen su proyecto, los podemos asesorar la Secretaría del Medio Ambiente, les autorizamos sus proyectos siempre y cuando cumplan para que construyan sus rellenos sanitarios”, comentó Contreras Bautista.“Este sitio ya era desde anterior administración, no es de ahorita, ya había sido clausurado, sin embargo hubo reincidencia. No fue el municipio de Villa Aldama, fue otro municipio el que lo volvió a utilizar, al parecer fue Ayahualulco si no me equivoco, pero ya se tomaron las medidas y fue clausurado”, concluyó.