Bebé sufrió negligencias del IMSS; ahora le retrasan operación

Con tan sólo 11 meses de edad, Benjamín ya lleva 4 operaciones y sólo necesita una más para recuperarse de una malformación en su intestino que lo mantiene con una bolsa de colostomía. Sin embargo, la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Veracruz ha pospuesto la intervención y no hay fecha para realizarla.La mamá del pequeño, Citlali Cruz López, explicó que el pequeño desde su nacimiento sufrió las negligencias de la clínica, toda vez que no fue atendida y dio a luz en la sala de espera, sufriendo una cuarteadura del cráneo porque cayó al piso.Aun cuando llevó todo el seguimiento del embarazo en la misma clínica, nunca se percataron que el bebé presentaba problemas médicos, entre ellos, que nació sin ano, lo cual lo llevó a la primera cirugía para colocarle la bolsa de colostomía.“Nunca me dijeron que venía mal, ni con malformación, cuando él nace, me dicen que no tiene cartílago en su oreja izquierda, sus riñones está uno arriba del otro, nace sin ano perforado y sus manitas no les nace el pulgarcito, están parejitos”, dijo Citlali.La segunda cirugía se debió a que tuvo exposición de vísceras y en la intervención le perforaron el pulmón.En la tercera operación para atender un problema en la vejiga, le perforaron el intestino.A pesar de todas los errores médicos en la atención del pequeño, el IMSS no quería hacerse responsable de la atención y la familia tuvo que recurrir a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que recibiera la asistencia.“Lo entubaron, después de esa intubación le perforaron el pulmón, le dio neumonía, no tenía esperanzas de vida. En febrero lo operan de fístulas de vejiga y le perforan el intestino, a los 4 días de operación se le abre la herida y el seguro ya no quería responder, tuve que recurrir a Derechos Humanos para que mi bebé fuera operado”, dijo.Edson Benjamín González Cruz cumplirá un año el próximo 30 de junio. Sus padres están a la espera de la que podría ser la última intervención quirúrgica para reconectar el intestino pero el IMSS les dice que deberán esperar por tiempo indefinido.“Benjamín necesita una operación y me imagino que es la última porque ya lleva 4, necesita que se le cierre, que se le haga una reconexión y se cierre el estómago para que él ‘haga’ normal, es muy larga la espera en el seguro y no hay fecha, me dijo la doctora, puede tardar uno o dos años, no se sabe”.“El temor de nosotros es que él está creciendo, quiere empezar a caminar, ya se ha arrancado la bolsa y mi temor es que se jale la bolsa otra vez y se saque las vísceras”, dijo.Finalmente, los padres de Benjamín aclararon que no han recibido ayuda de la alcaldesa Patricia Lobeira pues han visto publicaciones en donde supuestamente comprometió apoyo, sin embargo, señalan que sólo una persona a su nombre se presentó en su domicilio para llevar pañales pero no han sabido más de ella.“Con ella nunca he tenido encuentro, el 25 de febrero me llegó un muchacho de parte de ella, me llegó una lata de leche y pañales y no nos han apoyado con otra cosa”.Hacen un llamado para que las autoridades del IMSS vean la difícil situación por lo que ha pasado su bebé con sólo 11 meses de vida.La familia del pequeño es originaria del puerto de Veracruz, viven en el fraccionamiento Geo del Sol y no cuentan con recursos para realizar la operación en un hospital privado.