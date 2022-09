Beca “Benito Juárez” para Educación Básica no es universal: Huerta

Ante el comienzo del ciclo escolar 2022-2023, el delegado de los programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió a los padres y tutores de estudiantes de Educación Básica ingresar al portal: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx para que conozcan si su escuela es susceptible de recibir la Beca Benito Juárez."Recordarles que busquen en el buscador si sus escuelas son susceptibles de tener la beca Benito Juárez, fundamentalmente que busquen los de la básica (nivel), los papás (...) Ahí al abrirlo les va pedir el centro de trabajo, les van a pedir sus datos personales y ya proceden a la solicitud de la beca, el trámite es gratuito y lo pueden hacer en cualquier horario", comentó.No obstante, aclaró que llenar la solicitud no implica que les van a otorgar la ayuda inmediatamente, pues está dirigida en primer lugar a las zonas más pobres de la entidad."Esto es como ganarse la lotería, no es como la pensión universal, que aplica en las becas de forma universal a los chavos de prepa (...) Para obtener esta beca se tienen que meter al buscador y solicitar. Tenemos de aquí al 15 de septiembre", recordó Huerta Ladrón de Guevara.Si bien esta plataforma también aplica para los jóvenes de media superior, les pidió que tengan paciencia porque el tráfico en la página ha saturado el ingreso para confirmar si pueden ser beneficiarios del apoyo económico para sus estudios."El próximo pago va a ser de dos bimestres, que pagará septiembre-octubre y noviembre-diciembre, en el mes de noviembre", detalló.Por otro lado, el funcionario federal manifestó que este jueves continuarán los operativos para aplicar la segunda dosis de la vacuna antiCOVID a los jóvenes de 12 a 17 años en 21 municipios de la entidad.Indicó que el día 8 septiembre corresponderá a Pánuco, Atzalan y Tantoyuca; los días 8 y 9, Álamo, Papantla, Coatepec, Córdoba e Ixtaczoquitlán; mientras que el 9 de septiembre le tocará a los menores de Tempoal, Tlapacoyan y Mariano Escobedo; los días 9 y 10 en Coatzintla, Perote y Fortín de las Flores; el 10 de septiembre en Chicontepec, Cerro Azul, Gutiérrez Zamora, Coscomatepec y Nogales; los días 10 y 11 en Altotonga y el 11 de septiembre en Emiliano Zapata.Manuel Huerta Ladrón de Guevara subrayó que estas jornadas se realizan para atender de manera preventiva a este sector que recibirá su segunda dosis y señaló que también pueden acudir las personas que no se hayan vacunado.