Becas de la 4T no reducen la deserción escolar en Veracruz

Pese a la elevada tasa de beneficiarios, en Veracruz el programa de Becas para el Bienestar “Benito Juárez” no redujo el abandono escolar en planteles de secundaria durante 2021, exhibió el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).Al publicar el informe “Evaluación de Procesos del programa Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez”, el CONEVAL detectó que salvo los subsidios federales, el programa no mejora las condiciones y oportunidades de los y las beneficiarias.En el caso de Veracruz, la entidad concentró el 9.5 por ciento de beneficiarios, sólo abajo de Chiapas con 12 por ciento; con 363 mil 432 familias beneficiadas de septiembre a octubre del año pasado.Sin embargo, lejos de reducir la tasa de abandono con el pago de becas, dicho indicador aumentó de 4.2 por ciento en el periodo 2015 a 2016, a 4.9 por ciento de 2020 a 2021, aunque el programa inició su operación en 2019.Además en 2020 el CONEVAL observó un 27.8 por ciento de la población con rezago educativo y un 64.5 por ciento con ingresos menores a la línea de pobreza.El listado del ente muestra que mientras 30 entidades del país consiguieron revertir el abandono escolar en secundaria, Ciudad de México con 1.8 y Veracruz con 0.7 por ciento fueron los estados del país donde dicho fenómeno aumentó.El CONEVAL advierte a la vez que si bien las becas prevén “contribuir al bienestar” de las familias con estudiantes de primaria y secundaria, se enfoca en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en las condiciones que podrían mejorar las oportunidades de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes (NNA).“Para su consolidación como política educativa es necesario fortalecer algunos elementos relacionados con el cumplimiento a los derechos e incorporar información sobre trayectorias y experiencia educativa. Esto puede lograrse trabajando juntamente con la estructura educativa y las escuelas”.Igual advierte que no hay mecanismos o algunas estrategias sistemáticas para conocer y dar cuenta del acceso y la permanencia de los NNA en la escuela como resultado de la beca.