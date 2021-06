Belén fue golpeada por su expareja; a Fiscalía de Veracruz parece no importarle

Belén Velázquez Castro, quien fue golpeada y amenazada de muerte por su expareja sentimental en septiembre de 2020, recriminó el “tortuguismo” en la Fiscalía de Veracruz debido a que su denuncia lleva ya casi un año y aunque llevó todas las pruebas, no hay avances.



Específicamente, señaló a la fiscal cuarta Natali Mendoza Mendez, especializada en Delitos de Violencia Contra La Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia número 1.



“El señor Daniel ‘N’ me golpeó y pateó en el rostro y cuerpo, me ayudaron los policías municipales y fui atendida por paramédicos de Cruz Roja, mientras el señor huyó”, dijo la mujer, quien señaló que por el caso se abrió la carpeta de investigación UIPJ-1DXIV/861/2020/ESP4.



Sin embargo, a más de diez meses del ataque, las autoridades pertinentes no han mostrado avances y sólo se han limitado a extenderle un citatorio al señalado.



Velázquez Castro dijo que teme por su vida, ya que el día de los hechos su expareja le advirtió que no denunciara; tras lo ocurrido, ha sido atendida por daños físicos y psicológicos, ante lesiones son consideradas de segundo grado.



La agraviada espera que la autoridad competente tome cartas en asunto y le agilidad a su caso, ya que tuvo que cambiar su lugar de residencia por el miedo a su agresor.