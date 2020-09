Betuneros del parque “Miguel Hidalgo” de Coatepec esperan recuperarse tras reapertura

El secretario general de la Unión de Betuneros de Coatepec, Jorge González Piña, dijo que espera que con el paso de los días tengan más clientes y la economía se vaya reactivando, luego de que este martes se reabriera el parque municipal “Miguel Hidalgo”.



“Fue difícil para nosotros porque al inicio se manejó que serían 20 días de cierre, estuvimos en el salón de la CTM y casi no había trabajo. Compañeros que ya son de la tercera edad, que tienen sus familias, sus nietos, ¿de dónde iban a sacar dinero?”, comentó.



Refirió que estos trabajadores se estarán rotando entre ellos para no abarrotar el espacio público y de este modo, el Ayuntamiento no tome nuevamente la determinación de cerrarlo.



“Nos reacomodaron y debemos tener higiene y la colocación de pantallas, para evitar contagios, no somos todos, somos 10 por día, nos van a rotar, un día unos y un día otros para que no estemos todos pero estamos separados con la sana distancia y tienen que tener todo limpio, evitar que estén dos o tres clientes esperando”, detalló.



Indicó que, como una medida sanitaria, colocaron plásticos en las sillas para evitar tener cercanía con los clientes, además de que deben otorgar gel antibacterial y cubrebocas a los clientes que no lo porten.



“Darle su gel al cliente y su cubrebocas, el Ayuntamiento se comprometió a apoyarnos con eso, esperemos que así sea”, finalizó.