Bibliotecas de zona rural de Xalapa carecen de Internet: Regidora

La regidora séptima y titular de la Comisión Edilicia de Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización del Ayuntamiento de Xalapa, María Guadalupe Márquez Leonardo, dio a conocer que las bibliotecas del municipio, particularmente en las zonas rurales, carecen de Internet y algunas presentan problemas de inundaciones y falta de mantenimiento en sus instalaciones.En entrevista, comentó que en los recorridos que ha hecho por estos espacios de aprendizaje ha logrado conocer y recoger la lista de necesidades, mismas que ya presentó al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, con el propósito de modernizarlas y que ya cuenten con las tecnologías de la información."He recorrido algunas bibliotecas, son nueve en la ciudad, he recorrido en las zonas rurales y efectivamente les vamos dando prioridad. Tengo una lista de necesidades que le pasé al Alcalde y lo que nos urge es el Internet y estamos viendo con el Alcalde ese tema para que se modernice las bibliotecas en las zonas rurales", manifestó.Márquez Leonardo acotó la necesidad de que las bibliotecas cuenten con estas herramientas tecnológicas, considerando el aprendizaje virtual que trajo la pandemia de COVID-19 y la imposibilidad de muchos niños de contar con Internet y una computadora en sus casas.Además de esta situación, enumeró que en la de El Castillo, al haber sido construida en un sitio donde no hay un drenaje o colector pluvial que desfogue el agua de lluvia, sufre de constantes inundaciones cuando las precipitaciones son muy fuertes."Ese es otro tema que tenemos que ver más adelante. Ahorita estamos empezando pero creo que más adelante lo vamos a tener que gestionar. Son nueve bibliotecas pero no todas requieren rehabilitación, hay unas que están muy bien", puntualizó.La Edil morenista reiteró que está enfocada en que se le dé prioridad a las bibliotecas de las zonas rurales, afirmando que el Alcalde se comprometió a instalar el Internet."Por ejemplo en Chintoyac, la biblioteca no tiene baño, lo comparte con la Agencia Municipal y no tienen Internet. Pero sin duda vamos a fomentar todo eso, vamos a checarlo", aseveró.María Guadalupe Márquez Leonardo apuntó que la administración de Hipólito Rodríguez Herrero dejó además una biblioteca que aún no cuenta con clave para funcionar, que está en Las Higueras, por lo que también darán atención a esta situación.