Bienestar aclara “confusión”: se acabaron vacunas en módulo de Veracruz pero llegaron más

Hasta la tarde de este martes, continuaba la aplicación de vacunas contra COVID-19 en el módulo del Club de Leones de la ciudad Veracruz, donde aunque se terminó un paquete de 700 dosis, enseguida se enviaron 500 más.



Al confirmar lo anterior, el delegado de la Secretaria del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aclaró que la vacunación nunca se detuvo.



A decir del funcionario federal, ese punto de vacunación fue atípico, puesto que desde este lunes los adultos mayores llegaron a pasar la noche para ser los primeros en recibir la dosis.



“La gente decidió quedarse a dormir indebidamente desde mi punto de vista, pero están en su derecho, alegaban que se iba acabar la vacuna, cosa que no es real”, dijo.



Manuel Huerta reiteró que hay vacuna suficiente porque se hace la planeación por municipio. “Es más fácil que nos sobren a que nos falten”, dijo.



Explicó que en el proceso de la vacunación, se generó confusión cuando un médico informó que ya se había acabado la dosis, sin embargo, ya se había pedido un paquete más para continuar la inoculación.



“Dijo que ya se iban a aplicar 700, quiso cortar, un Servidor De la Nación dijo que en efecto iban a cerrar pero obviamente al enterarnos, fácil se surte la vacuna”, dijo.



A decir de Manuel Huerta, en este periodo se está aplicando la Pfizer y para esa vacuna se necesita un ultracongelamiento de más de 70 grados bajo cero y una vez sacada de la ultra congeladora requiere un thermo king de 2 a 8 grados.



Es así que se va liberando la vacuna conforme se va agotando.



Por tanto, el Delegado federal puntualizó que no se dejó de vacunar y fue una situación momentánea, que se resolvió de manera que en el Club de Leones continúa funcionando la aplicación.



Manuel Huerta, dijo que en este caso en específico, si hubiera personas que no se logren inocular, pasarían el día de rezago, pero no quedarían sin vacunarse.



“Que no se preocupen, hay vacunas para todos, se van a aplicar de manera ordenada como se está haciendo y no hay de que preocuparse”, finalizó el delegado federal.