Bienestar en Veracruz, lista para aplicar refuerzo al magisterio

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que aunque se estimaba que la aplicación de la dosis de refuerzo a docentes sería del 17 al 21 de enero, si la indicación es que se aplique a partir del 8 de enero, como anunció la Secretaría de Salud Federal, están listos para llevarla a cabo.Por ello reiteró que es un hecho que se va a aplicar el biológico y que aunque se había afirmado que la segunda inmunización sería con AstraZeneca, la nueva información que se tiene es que podría cambiarse a Moderna.“Los 177 mil del sector educativo que dije que empezábamos del 17 al 21 es porque así es la logística pero se está revisando porque hoy (martes) informó Alcocer que empieza el 8 la vacunación en la mitad de Estados de la República y no está definido el tipo de vacuna que se va a proveer, había dicho que sería AstraZeneca, pero en el flujo de vacunas puede ser Moderna la que se aplique en el refuerzo a sector educativo”, comentó en conferencia de prensa.Reiteró que todavía no está claro el día de inicio de la aplicación de los refuerzos para el sector educativo veracruzano, porque sólo se indicó que serían 16 Estados por ahora, sin establecerse cuáles.“Puede empezar el 8 o el 17 y puede ser Moderna o AstraZeneca, lo importante es que habrá refuerzo para el sector educativo”, dijo una vez más.Además, ahondó que el número de personal del Sector Salud que recibirá el refuerzo, no es de 70 mil sino casi el doble de trabajadores que serán inoculados.“Hay dos segmentos que se van a vacunar en enero, el sector médico que se aplica desde ayer (lunes), yo había dicho que eran 70 mil los que se iban a vacunar pero es casi el doble”, expresó ante los reporteros.Ladrón de Guevara manifestó que conforme a la información científica disponible es que la variante Ómicron es más contagiosa pero no tan letal, ni está requiriendo hospitalizaciones.Adicionalmente, manifestó que el regreso a clases presenciales es muy importante y se actúa con mucha responsabilidad.“He visto notas de primera plana de que los hospitales están repletos y eso no es cierto. Estamos en niveles ínfimos de hospitalización aunque los contagios están corriendo, por eso la importancia de estarse vacunando”, concluyó.