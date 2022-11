Bienestar encarga a alcaldes también darles pensión a adultos mayores

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, conminó a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado a destinar recursos para apoyar con una pensión a los adultos mayores de 60 y hasta 64 años, que por su edad todavía no pueden acceder a la que otorga la Federación.Recordó que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el que hizo la propuesta de que se incluyera este apoyo en la Carta Magna y que se diera de manera universal, por lo agregó que “la tirada” ahora le tocaba a las administraciones municipales y de las entidades federativas.“Ya el Presidente hizo todo lo adecuado, ahora le va la tirada a los gobiernos estatales, a los gobiernos locales”, precisó al poner como ejemplo a Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que generó un programa en salud y alimentación para este segmento poblacional.“Eso se puede hacer en otros lugares porque hay una vocación, voluntad, austeridad republicana. Porque hay un combate a la corrupción, que apoya las actividades con la comunidad. Que le vayan a aprender”, sugirió el Delegado.Insistió en que los alcaldes y gobernadores pueden hacer muchas cosas, atendiendo al fin de la Cuarta Transformación y tomando como referencia estas acciones que hacen demarcaciones como la de la Capital del país.“Emular no es ser mula, aclaro. Quiere decir tratar de ver en el otro lo mejor y poderlo hacer igual o mejor. Ellos pueden hacer muchas cosas, no nada más en éste. Ya el Gobierno Federal garantiza una cobertura de derechos sociales, inclusive los elevamos al rango constitucional, pero eso no quita que ellos puedan hacer más cosas”, reafirmó.El responsable de los programas Sociales federales en el Estado dijo respetar la autonomía de los municipios y las entidades, aunque volvió a comentar lo desarrollado por Brugada Molina.“Me parece muy loable. Sabe cómo gobernar y tiene un espíritu de Gobierno popular y se hacen muchas cosas. Otro ejemplo es Fortín donde el alcalde Gerardo Rosales hizo un unidad médica que está atendiendo a mucha gente. No se tuvo que esperar a que llegue la Federación y el Estado”, expuso.Además calculó que en el rango de los 60 y 64 años habría al menos un millón de veracruzanos, ya que explicó que cada bimestre incorporan a la pensión universal en promedio a 30 mil que cumplen los 65 años, y entre menos edad, enfatizó, la pirámide poblacional es mayor.